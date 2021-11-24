Ростовский Росздравнадзор направил восемь материалов по антипрививочникам в прокуратуру
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- РИА Новости
«За последний месяц мы направили в прокуратуру восемь материалов по антипрививочникам», — заявили в ведомстве.
Там не уточнили, идёт речь о физических или юридических лицах.
Ранее Росздравнадзор обязал передавать информацию о гражданах, распространяющих ложную информацию о вакцинации от COVID-19, в прокуратуру и следственные органы.
Об этом сообщал портал «Медвестник» со ссылкой на документ главы ведомства Аллы Самойловой.
Также врачи ряда российских больниц для пациентов с коронавирусом опубликовали открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от COVID-19.