Ростовский Росздравнадзор направил восемь материалов по антипрививочникам в прокуратуру

Росздравнадзор Ростовской области за последний месяц направил в прокуратуру восемь материалов по антипрививочникам. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«За последний месяц мы направили в прокуратуру восемь материалов по антипрививочникам», — заявили в ведомстве.

Там не уточнили, идёт речь о физических или юридических лицах.

Ранее Росздравнадзор обязал передавать информацию о гражданах, распространяющих ложную информацию о вакцинации от COVID-19, в прокуратуру и следственные органы.

Об этом сообщал портал «Медвестник» со ссылкой на документ главы ведомства Аллы Самойловой.

Также врачи ряда российских больниц для пациентов с коронавирусом опубликовали открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от COVID-19.