В Минздраве рассказали о ситуации с оказанием онкологической помощи в России

Ни один из онкологических диспансеров не закрылся с момента начала пандемии коронавируса в российских регионах. Об этом сообщил гендиректор ФГБУ «НМИЦ радиологии», главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

«Не закрывался ни один из 89 онкологических диспансеров и не перепрофилировалась ни одна из 36 тыс. онкологических коек, которые были развёрнуты еще до пандемии в России», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Доктор».

Каприн отметил, что российским властям и Минздраву удалось поддержать онкологическую помощь, не закрывая профильные медучреждения.

Специалист добавил, что во время пандемии коронавируса в России снизились темпы развития скрининговых исследований в рамках диспансеризации.

В сентябре директор департамента Минздрава Екатерина Каракулина заявила, что в России наблюдается позитивная динамика по выявлению рака на I—II стадиях.