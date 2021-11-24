Песков прокомментировал призыв Бастрыкина отменить ЕГЭ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) надо отменить.

«Глава Следственного комитета обладает широким кругозором, он имеет своё личное мнение по наиболее общественно важным вопросам», — ответил Песков на вопрос, были ли заявления Бастрыкина согласованы с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что тема образования для каждого является одним из важнейших вопросов.

«В том числе и для главы Следственного комитета. Он высказал свою точку зрения, и я уверен, что наше Министерство просвещения и Министерство образования внимательно прислушиваются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию нашей системы образования», — добавил пресс-секретарь.

Ранее Бастрыкин заявил, что Единый государственный экзамен надо отменить.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб и председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова прокомментировали в беседе с RT это заявление.