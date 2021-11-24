Песков прокомментировал призыв Бастрыкина отменить ЕГЭ

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) надо отменить.
Песков прокомментировал призыв Бастрыкина отменить ЕГЭ
  • РИА Новости

«Глава Следственного комитета обладает широким кругозором, он имеет своё личное мнение по наиболее общественно важным вопросам», — ответил Песков на вопрос, были ли заявления Бастрыкина согласованы с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что тема образования для каждого является одним из важнейших вопросов.

«В том числе и для главы Следственного комитета. Он высказал свою точку зрения, и я уверен, что наше Министерство просвещения и Министерство образования внимательно прислушиваются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию нашей системы образования», — добавил пресс-секретарь.

Ранее Бастрыкин заявил, что Единый государственный экзамен надо отменить.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб и председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова прокомментировали в беседе с RT это заявление.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить