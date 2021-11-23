В Госдуме высказались по поводу призыва отменить ЕГЭ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб и председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова прокомментировали в беседе с RT заявление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) надо отменить.

По словам Бессараб, в данном вопросе «истина где-то посередине».

Она отметила, что «ЕГЭ — это испытание и для нервов молодёжи, и для нервов их родителей».

«Вместе с тем нужно отметить, что благодаря ЕГЭ множество наших детей поступили в самые престижные вузы страны. Такая дорога была объективно для них закрыта, когда были обычные экзамены, и мы сняли многие вопросы коррумпированности», — пояснила депутат.

Как добавила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова, родительская общественность «давно говорит о том, что проверку знаний, экзамены в форме ЕГЭ и ОГЭ следует изменить как минимум».

«Если ребёнок вдруг ошибся, он может вообще перечеркнуть себе всё будущее, не попасть в институт, в который он хочет. Само напряжение, которое создаётся вокруг ЕГЭ, совершенно ненормально. Безусловно, с этим нужно прощаться», — подчеркнула она в беседе с RT.

По её мнению, «никто не против принятия экзаменов в школе», но, как заявила общественница, они должны быть «в нормальной, человеческой форме, чтобы ребёнок не заучивал только правильные ответы».

Ранее Бастрыкин заявил, что Единый государственный экзамен надо отменить.

Как он отметил во время своего выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», данная форма сдачи экзамена для школьников — словно пытка.