Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) надо отменить.

Как он отметил во время своего выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», данная форма сдачи экзамена для школьников — словно пытка.

«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ... Это просто пытка какая-то для молодёжи», — цитирует его РИА Новости.

Ранее помощник президента России Андрей Фурсенко заявил, что Единый государственный экзамен — «это не способ выявить единственного талантливого человека, это некий уровень вступительных испытаний, билет, где человек демонстрирует возможность учиться дальше».