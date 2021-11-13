Помощник президента России Фурсенко высказался о ЕГЭ

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Помощник президента России Андрей Фурсенко на встрече с участниками конкурса «Большая перемена» заявил, что Единый государственный экзамен — «это не способ выявить единственного талантливого человека, это некий уровень вступительных испытаний, билет, где человек демонстрирует возможность учиться дальше».
Помощник президента России Фурсенко высказался о ЕГЭ
  • РИА Новости

«Сегодня это совсем не угадайка», — цитирует РИА Новости Фурсенко.

По его словам, «это просто письменная работа».

«Как любая работа, которая носит широкий характер, она имеет свои плюсы и минусы», — отметил помощник президента.

Он также сообщил, что Единый государственный экзамен совершенствуется.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что технологии дистанционной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) нет, проведение такого формата не предусмотрено. 

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