В Рособрнадзоре сообщили об отсутствии технологий для дистанционной сдачи ЕГЭ

Технологии дистанционной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) нет, проведение такого формата не предусмотрено. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Дистанционный формат сдачи ЕГЭ не предусмотрен, технологии такой нет. Поэтому мы не планируем разворачивать пункты под ковид (COVID-19. — RT)», — цитирует РИА Новости Музаева.

Он уточнил, что в случае, если у выпускника выявлен коронавирус, предусмотрена вторая волна сдачи экзаменов.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект расписания проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2022 году.