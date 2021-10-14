В Рособрнадзоре сообщили об отсутствии технологий для дистанционной сдачи ЕГЭ

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Технологии дистанционной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) нет, проведение такого формата не предусмотрено. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
В Рособрнадзоре сообщили об отсутствии технологий для дистанционной сдачи ЕГЭ
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Дистанционный формат сдачи ЕГЭ не предусмотрен, технологии такой нет. Поэтому мы не планируем разворачивать пункты под ковид (COVID-19. — RT)», — цитирует РИА Новости Музаева.

Он уточнил, что в случае, если у выпускника выявлен коронавирус, предусмотрена вторая волна сдачи экзаменов.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект расписания проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2022 году.

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