В Рособрнадзоре сообщили об отсутствии технологий для дистанционной сдачи ЕГЭ
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- РИА Новости
«Дистанционный формат сдачи ЕГЭ не предусмотрен, технологии такой нет. Поэтому мы не планируем разворачивать пункты под ковид (COVID-19. — RT)», — цитирует РИА Новости Музаева.
Он уточнил, что в случае, если у выпускника выявлен коронавирус, предусмотрена вторая волна сдачи экзаменов.
Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект расписания проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2022 году.