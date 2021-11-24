В электротранспорте Казани в утренний час пик выявили 404 человека без QR-кодов
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на МУП «Метроэлектротранс».
В понедельник, 22 ноября, в первый день проверки QR-кодов в Казани, с общественного транспорта сняли 2,8 тыс. человек.
Ранее в мэрии Уфы уточнили ситуацию вокруг проверки QR-кодов о вакцинации или перенесённом коронавирусе у пассажиров в общественном транспорте.
С 23 ноября на Камчатке система QR-кодов распространилась на поездки в межмуниципальном транспорте и на полёты на воздушном транспорте местных авиалиний.