В электротранспорте Казани в утренний час пик выявили 404 человека без QR-кодов

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В казанском электротранспорте за утро 24 ноября было выявлено 404 пассажира без QR-кодов.
В электротранспорте Казани в утренний час пик выявили 404 человека без QR-кодов
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на МУП «Метроэлектротранс».

В понедельник, 22 ноября, в первый день проверки QR-кодов в Казани, с общественного транспорта сняли 2,8 тыс. человек.

Ранее в мэрии Уфы уточнили ситуацию вокруг проверки QR-кодов о вакцинации или перенесённом коронавирусе у пассажиров в общественном транспорте.

С 23 ноября на Камчатке система QR-кодов распространилась на поездки в межмуниципальном транспорте и на полёты на воздушном транспорте местных авиалиний

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