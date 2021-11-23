В Камчатском крае ввели QR-коды для поездок

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С 23 ноября на Камчатке система QR-кодов распространилась на поездки в межмуниципальном транспорте и на полёты на воздушном транспорте местных авиалиний. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Отмечается, что с вышеуказанной даты QR-коды или подтверждающие документы требуются при посадке на авиатранспорт по всем направлениям Камчатского края и на следующие междугородние маршруты межмуниципального сообщения: № 201 «П-Камчатский - п. Мильково», № 208 «П-Камчатский - п. Октябрьский», № 215 «П-Камчатский - п. Эссо», № 216 «П-Камчатский - п. Ключи», № 218 «П-Камчатский - п. Усть-Камчатск».

«Межмуниципальные перевозчики подготовились к ... проверке документов», — заявил министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов.

С 15 ноября войти в здания официальных ведомств Камчатского края стало возможным, только предъявив QR-код.

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