QR-коды для посещения правительственных зданий введут на Камчатке

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С 15 ноября попасть в здания официальных ведомств Камчатского края можно будет только предъявив QR-код.
QR-коды для посещения правительственных зданий введут на Камчатке
  • РИА Новости

«Проход в здание правительства Камчатского края и других органов власти в регионе, с 15 ноября возможен будет только по предъявлении Qr-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции или факт перенесённого заболевания, или справки о невозможности сделать прививку по медицинским показаниям», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Отмечается, что для посещения местных гостиниц с 28 ноября также потребуется QR-код.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Дагестане, Кабардино-Балкарии и на Камчатке почти не растёт.

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