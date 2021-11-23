В мэрии Уфы уточнили ситуацию с проверкой QR-кодов в общественном транспорте

В мэрии Уфы уточнили ситуацию вокруг проверки QR-кодов о вакцинации или перенесённом коронавирусе у пассажиров в общественном транспорте.

Как рассказали РИА Новости в мэрии, в Башкирии пока не планируют вводить QR-коды на транспорте, в связи с этим проверяющие могут спрашивать у пассажиров QR-код только для того, чтобы убедить их привиться от коронавируса.

Ранее мэр Уфы Сергей Греков поручил выборочно проверять QR-коды о вакцинации или перенесённом коронавирусе у пассажиров в общественном транспорте.

Вместе с этим не уточнялось, как проверяющие должны будут поступать с теми, у кого не окажется соответствующих QR-кодов.

С 22 ноября в Татарстане начала действовать система QR-кодов в общественном транспорте. Согласно соответствующему постановлению, при отсутствии QR-кода пассажиру нужно будет покинуть транспорт.