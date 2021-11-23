В Уфе намерены выборочно проверять QR-коды пассажиров в общественном транспорте

Мэр Уфы Сергей Греков поручил выборочно проверять QR-коды о вакцинации или перенесённом коронавирусе у пассажиров в общественном транспорте.

Соответствующее заявление он сделал во время совещания в администрации муниципалитета.

«В соседних регионах вводится уже проверка QR-кодов в общественном транспорте. Такого решения пока в республике не принято, тем не менее необходимо делать выборочные проверки, в том числе в общественном транспорте», — цитирует его ТАСС.

По словам Грекова, в городе работают порядка 180 бригад, которые проверяют соблюдение ограничительных мер.

Не уточняется, как проверяющие должны будут поступать с теми, у кого не окажется соответствующих QR-кодов.

С 22 ноября в Татарстане начала действовать система QR-кодов в общественном транспорте. Согласно соответствующему постановлению, при отсутствии QR-кода пассажиру нужно будет покинуть транспорт.