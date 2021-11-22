В Татарстане ввели QR-коды в общественном транспорте

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о введении в республике с 22 ноября системы QR-кодов в общественном транспорте.

Согласно постановлению, с 22 ноября в республике при проезде в любом общественном транспорте лицам старше 18 лет необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесённом за последние шесть месяцев заболевании.

Данное нововведение не коснётся такси и межрегиональных маршрутов.

Отмечается, что при отсутствии QR-кода пассажиру нужно будет покинуть транспорт.

Помимо того, приостанавливается действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал великолепной идею правительства о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах.

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