Гинцбург поддержал идею о введении QR-кодов в транспорте
- РИА Новости
«Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация. Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно», — сказал он в комментарии РБК.
По его словам, данные меры положительно скажутся на борьбе с дельта-штаммом коронавируса и не допустят распространения новых.
Ранее сообщалось, что в России идёт подготовка законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
Отмечалось, что власти Татарстана подготовили обращение в адрес РЖД и Росавиации с просьбой ввести систему QR-кодов на межрегиональных перевозках.