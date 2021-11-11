Гинцбург поддержал идею о введении QR-кодов в транспорте

Короткая ссылка
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал великолепной идею правительства о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах.
Гинцбург поддержал идею о введении QR-кодов в транспорте
  • РИА Новости

«Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация. Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно», — сказал он в комментарии РБК.

По его словам, данные меры положительно скажутся на борьбе с дельта-штаммом коронавируса и не допустят распространения новых.

Ранее сообщалось, что в России идёт подготовка законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

Отмечалось, что власти Татарстана подготовили обращение в адрес РЖД и Росавиации с просьбой ввести систему QR-кодов на межрегиональных перевозках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить