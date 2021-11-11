Гинцбург поддержал идею о введении QR-кодов в транспорте

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал великолепной идею правительства о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах.

«Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация. Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно», — сказал он в комментарии РБК.

По его словам, данные меры положительно скажутся на борьбе с дельта-штаммом коронавируса и не допустят распространения новых.

Ранее сообщалось, что в России идёт подготовка законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

Отмечалось, что власти Татарстана подготовили обращение в адрес РЖД и Росавиации с просьбой ввести систему QR-кодов на межрегиональных перевозках.