Кабмин продлил сроки получения компенсации за проезд для жителей Крайнего Севера

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Правительство России продлило сроки получения компенсации за проезд и провоз багажа для жителей Крайнего Севера. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин продлил сроки получения компенсации за проезд для жителей Крайнего Севера
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«В 2022 году жители Крайнего Севера смогут получить компенсацию по оплате стоимости проезда и провоза багажа, не использованную в 2020—2021 годах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило обновлённый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. 

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что правительство России утвердило обновлённый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

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