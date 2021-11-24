Кабмин продлил сроки получения компенсации за проезд для жителей Крайнего Севера

Правительство России продлило сроки получения компенсации за проезд и провоз багажа для жителей Крайнего Севера. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В 2022 году жители Крайнего Севера смогут получить компенсацию по оплате стоимости проезда и провоза багажа, не использованную в 2020—2021 годах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило обновлённый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что правительство России утвердило обновлённый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.