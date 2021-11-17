В Общественной палате прокомментировали утверждение нового перечня районов Крайнего Севера

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что правительство России утвердило обновлённый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

«Дело в том, что предыдущий перечень был составлен ещё в начале 1990-х годов, и, конечно, мы знаем, что административно-территориальное деление в нашей стране значительно изменилось. Но очень важно то, что перед тем, как этот перечень был утверждён, в соцсетях, на некоторых информационных ресурсах гулял фейк о том, что якобы президент отменяет северные надбавки и льготы определённым территориям. Согласно этому распоряжению, все территории, которые входили в перечень, они сохранены, и люди будут продолжать иметь возможность получать определённую социальную поддержку со стороны государства», — пояснил Данюк.

При этом он отметил, что работа в условиях Крайнего Севера, в условиях суровой природы, очень непростой погоды является вызовом.

Эксперт добавил, что государство замотивировано в том, чтобы эти районы «не испытывали проблем с притоком населения, с притоком квалифицированных рабочих и специалистов».

«И исходя из этого очень важно в очередной раз показать, что люди, которые выбирают этот путь, получат помощь со стороны государства», — заключил собеседник RT.

Ранее правительство России утвердило обновлённый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

В новый перечень территорий Крайнего Севера полностью вошли Якутия, Магаданская и Мурманская области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Камчатский край.

Также список дополнили отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краёв, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Отмечается, что жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции перечня, продолжат получать положенные им компенсации, льготы и госгарантии.