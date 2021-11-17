Правительство России утвердило новый перечень районов Крайнего Севера
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В новый перечень территорий Крайнего Севера полностью вошли Якутия, Магаданская, Мурманская области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Камчатский край.
Также список дополнили отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского Пермского, Приморского краёв, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Отмечается, что жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции перечня, продолжат получать положенные им компенсации, льготы и госгарантии.
Ранее президент России Владимир Путин внёс изменения в Стратегию развития Арктического региона.
Он отменил ряд указов, согласно которым отдельные районы Карелии приравнивались к территориям Крайнего Севера.