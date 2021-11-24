Вирусолог Жемчугов поддержал письмо врачей к противникам вакцинации от коронавируса

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Анастасия Белоусова
Иммунолог, вирусолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с RT прокомментировал открытое письмо врачей российских больниц к противникам вакцинации.
Вирусолог Жемчугов поддержал письмо врачей к противникам вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

«Я письмо поддерживаю, так сказать, морально. Фактически пригласить их в «красную зону» — надо определить в качестве кого и каким образом», — подчеркнул вирусолог.

Врач отметил, что полгода назад он предлагал противникам прививки прийти на работу в «красную зону».

«Их соответствующим образом подготовить, пройти курс, одеть как следует (научиться одеваться — это не так просто), провакцинировать, конечно. Без вакцины туда нельзя — это закон такой. И если они захотят, то, пожалуйста, пусть поработают... Санитарами могут пойти», — высказался Жемчугов.

Врачи ряда российских больниц, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, ранее опубликовали открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Они пригласили их в «красные зоны», реанимации и патолого-анатомические отделения.

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