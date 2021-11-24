В Госдуме прокомментировали открытое письмо врачей к противникам вакцинации

Депутат Госдумы Василий Власов в беседе с RT прокомментировал открытое письмо врачей ряда российских больниц к известным людям, выступающим против вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Правильно абсолютно, я думаю, что, когда мы говорим о поддержке медработников, можно не на словах, а на деле прийти и поддержать медработников, которые работают в «красной зоне», — сказал парламентарий.

Он отметил, что президент России Владимир Путин приезжал в Коммунарку в своё время и «он этого не побоялся».

«Некоторые коллеги — антипрививочники хорошо с трибуны говорят, в интернете хорошо пишут, но когда дело касается посещения таких зон, они сразу прячут голову в песок», — добавил Власов.

Ранее врачи ряда российских больниц для пациентов с коронавирусом, в числе которых также выступил Проценко, опубликовали открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от COVID-19.