В России появится центр поддержки проблемных подростков

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что центр поддержки подростков с деструктивными и суицидальными наклонностями планируется создать в России.

Об этом заявила в ходе рабочей поездки в Новосибирск.

«Один из проектов, которые я буду реализовывать в статусе уполномоченного, — создание единого центра по работе с подростками с деструктивными и суицидальными проявлениями», — приводит ТАСС её слова.

Ранее вице-спикер Госдумы и бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что готова оказывать помощь и содействие новому уполномоченному при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.