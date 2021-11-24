В России появится центр поддержки проблемных подростков
- РИА Новости
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Об этом заявила в ходе рабочей поездки в Новосибирск.
«Один из проектов, которые я буду реализовывать в статусе уполномоченного, — создание единого центра по работе с подростками с деструктивными и суицидальными проявлениями», — приводит ТАСС её слова.
Ранее вице-спикер Госдумы и бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что готова оказывать помощь и содействие новому уполномоченному при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.