В России появится центр поддержки проблемных подростков

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что центр поддержки подростков с деструктивными и суицидальными наклонностями планируется создать в России. 
В России появится центр поддержки проблемных подростков
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Об этом заявила в ходе рабочей поездки в Новосибирск.

«Один из проектов, которые я буду реализовывать в статусе уполномоченного, — создание единого центра по работе с подростками с деструктивными и суицидальными проявлениями», — приводит ТАСС её слова.

Ранее вице-спикер Госдумы и бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что готова оказывать помощь и содействие новому уполномоченному при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

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