Кузнецова прокомментировала назначение Львовой-Беловой на пост детского омбудсмена

Короткая ссылка
Вице-спикер Госдумы и бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что готова оказывать помощь и содействие новому уполномоченному при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.
Кузнецова прокомментировала назначение Львовой-Беловой на пост детского омбудсмена
  • © council.gov.ru

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Мария Львова-Белова — многодетная мама, она моя землячка, мы знакомы давно, ещё в Пензе мы вместе начинали благотворительную деятельность. Надеюсь, что на новом посту она продолжит все те начинания, которые были наработаны с коллегами — уполномоченными по правам ребёнка в регионах, экспертами, общественными организациями, и приумножит успехи! Со своей стороны всегда готова оказать помощь и содействие», — написала Кузнецова.

1 октября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анны Кузнецовой от должности уполномоченного по правам ребёнка в связи с её избранием депутатом Госдумы VIII созыва.

27 октября Путин подписал указ о назначении Марии Львовой-Беловой на пост уполномоченного по правам ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить