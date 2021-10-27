Кузнецова прокомментировала назначение Львовой-Беловой на пост детского омбудсмена
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Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
«Мария Львова-Белова — многодетная мама, она моя землячка, мы знакомы давно, ещё в Пензе мы вместе начинали благотворительную деятельность. Надеюсь, что на новом посту она продолжит все те начинания, которые были наработаны с коллегами — уполномоченными по правам ребёнка в регионах, экспертами, общественными организациями, и приумножит успехи! Со своей стороны всегда готова оказать помощь и содействие», — написала Кузнецова.
1 октября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анны Кузнецовой от должности уполномоченного по правам ребёнка в связи с её избранием депутатом Госдумы VIII созыва.
27 октября Путин подписал указ о назначении Марии Львовой-Беловой на пост уполномоченного по правам ребёнка.