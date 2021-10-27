Мария Львова-Белова назначена уполномоченным по правам ребёнка
- © ОВЦОСМИ МП
- РИА Новости
«Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребёнка сроком на пять лет. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в опубликованном документе.
Как сообщалось ранее, президент предложил сенатору Львовой-Беловой занять пост детского омбудсмена. Она согласилась.
1 октября Путин подписал указ об освобождении Анны Кузнецовой от должности уполномоченного по правам ребёнка в связи с её избранием депутатом Госдумы восьмого созыва.