Мария Львова-Белова назначена уполномоченным по правам ребёнка

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Марии Львовой-Беловой на пост уполномоченного по правам ребёнка.

«Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребёнка сроком на пять лет. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в опубликованном документе.

Как сообщалось ранее, президент предложил сенатору Львовой-Беловой занять пост детского омбудсмена. Она согласилась.

1 октября Путин подписал указ об освобождении Анны Кузнецовой от должности уполномоченного по правам ребёнка в связи с её избранием депутатом Госдумы восьмого созыва.