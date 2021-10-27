Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой занять пост детского омбудсмена
Президент России Владимир Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой занять пост уполномоченного по правам ребёнка при главе государства.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что она согласилась.
1 октября президент России подписал указ об освобождении Анны Кузнецовой от должности уполномоченного по правам ребёнка в связи с её избранием депутатом Госдумы восьмого созыва.
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