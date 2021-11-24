Вильфанд: резкие перепады температур ожидают ряд регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что резкое похолодание на 9-12 градусов ожидает Омскую, Томскую и Новосибирскую области с пятницы, 26 ноября.

«Очень изменчивая погода ожидает ряд регионов. Прежде всего я бы выделил юг Западной Сибири: Томская, Новосибирская, Омская области. Пока что там температура близка к климатической норме — ночные температуры составляют минус 5-10 градусов, дневные — минус 2-7 градусов. Но уже 26 ноября там будет морозная погода — ночные температуры минус 16-21 градус, дневные — минус 11-16 градусов. Будет очень резкое похолодание на 9-12 градусов», — приводит ТАСС его слова.

При этом он отметил, что регионы Приволжского федерального округа (ПФО), наоборот, ожидает резкое потепление до двух градусов мороза — двух градусов тепла в этот период.

Ранее Вильфанд предупредил жителей Москвы и Подмосковья о резком скачке атмосферного давления до 750 мм ртутного столба с 23 ноября.