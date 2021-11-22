Вильфанд предупредил жителей столицы о высоком атмосферном давлении

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и Подмосковья о резком скачке атмосферного давления до 750 мл ртутного столба с 23 ноября.

«Резкое повышение атмосферного давления ожидается во вторник, 23 ноября. Давление... будет более 750 мл ртутного столба», — приводит РИА Новости прогноз метеоролога.

По словам Вильфанда, ожидается «нормальная зимняя погода».

Он отметил, что 23 ноября будет солнечно и в меру холодно. 

В среду, 24 ноября, ночью ожидается -4...-7 °С, а днём около 0 °С. 

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова высказалась о возможных причинах метеочувствительности.

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