Синоптик Макарова высказалась о возможных причинах метеочувствительности

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Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова высказалась о возможных причинах метеочувствительности.
Синоптик Макарова высказалась о возможных причинах метеочувствительности
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«Мы всегда испытываем эти колебания, и мы за свою историю приспособились жить в этой среде, для нас это нормально. Сейчас в связи с развитием цивилизации у нас есть люди, у которых нарушен адаптационный механизм. По разным причинам. С возрастом накапливается что-то. Они могут реагировать на это», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, в данном случае нужно просто выполнять рекомендации медиков.

Макарова также отметила, что человек, как правило, реагирует на погоду комплексно, но некоторые специалисты определили, в каком именно порядке это происходит.

«Те же метеорологи говорят, что мы в таком порядке реагируем на погодные колебания: прежде всего температура, потом состояние небосвода (то есть есть солнце или оно закрыто облаками), потом осадки, ветер, потом состояние электромагнитного поля Земли, то есть космическая погода, а потом в этом списке идёт давление», — уточнила эксперт.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» предупредил о снижении атмосферного давления в столичном регионе.

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