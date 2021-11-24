Роскомнадзор рассказал о цензуре материалов российских СМИ на зарубежных площадках

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Роскомнадзор с 2020 года зафиксировал 51 факт цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок.

«Начиная с 2020 года Роскомнадзор ведет учет фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок (социальные сети и видеохостинги). На текущий момент зафиксирован 51 подобный инцидент: YouTube — 24; Facebook — 13; Instagram — восемь; Twitter — четыре; Google — один; TikTok — один», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Роскомнадзора.

В пресс-службе отметили, что наиболее часто цензуре подвергаются материалы российских СМИ (Sputnik, RT, Anna News), вещающих на международную аудиторию. 

Ранее Роскомнадзор сообщил, что 13 иностранных интернет-компаний должны к 1 января открыть представительства в России.

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