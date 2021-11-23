В Белгородской области стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса

Короткая ссылка
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Белгородской области стабилизировалась. Об этом сообщает региональный оперативный штаб во «ВКонтакте».
В Белгородской области стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Впервые за долгое время мы наблюдаем стабилизацию ситуации с ковидом», — заявил начальник Департамента здравоохранения области Андрей Иконников.

По его словам, наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости коронавирусом среди граждан Белгородской области.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко перечислил регионы, в которых отмечен рост числа тяжёлых случаев коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить