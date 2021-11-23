В Белгородской области стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Белгородской области стабилизировалась. Об этом сообщает региональный оперативный штаб во «ВКонтакте».

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РИА Новости

«Впервые за долгое время мы наблюдаем стабилизацию ситуации с ковидом», — заявил начальник Департамента здравоохранения области Андрей Иконников. По его словам, наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости коронавирусом среди граждан Белгородской области. Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко перечислил регионы, в которых отмечен рост числа тяжёлых случаев коронавируса.