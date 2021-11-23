Мурашко назвал регионы, в которых отмечен рост тяжёлых случаев коронавируса

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Глава российского Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве назвал регионы, в которых зафиксирован максимальный рост тяжёлых случаев заболеваемости COVID-19.
Мурашко назвал регионы, в которых отмечен рост тяжёлых случаев коронавируса
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

RT ведёт трансляцию заседания.

«Тяжёлое течение характерно для сегодняшнего циркулирующего штамма. Максимальный рост тяжёлых пациентов за неделю отмечен в следующих регионах: Карелия, Камчатский, Хабаровский, Ставропольский край, Чеченская Республика, Кемеровская, Тверская, Липецкая и Мурманская области», — заявил он.

При этом, по словам Мурашко, общее количество случаев коронавируса в России снизилось на 14%.

Сегодня под медицинским наблюдением находятся более 1 млн 72 тыс. граждан.

В России за прошедшие сутки было выявлено 33 996 новых случаев коронавирусной инфекции.

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