Мурашко назвал регионы, в которых отмечен рост тяжёлых случаев коронавируса
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- РИА Новости
RT ведёт трансляцию заседания.
«Тяжёлое течение характерно для сегодняшнего циркулирующего штамма. Максимальный рост тяжёлых пациентов за неделю отмечен в следующих регионах: Карелия, Камчатский, Хабаровский, Ставропольский край, Чеченская Республика, Кемеровская, Тверская, Липецкая и Мурманская области», — заявил он.
При этом, по словам Мурашко, общее количество случаев коронавируса в России снизилось на 14%.
Сегодня под медицинским наблюдением находятся более 1 млн 72 тыс. граждан.
В России за прошедшие сутки было выявлено 33 996 новых случаев коронавирусной инфекции.