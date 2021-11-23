Вирусолог Скулачёв не исключил снижения заболеваемости COVID-19 в январе

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Вирусолог Максим Скулачёв не исключил снижения заболеваемости COVID-19 в январе.
Вирусолог Скулачёв не исключил снижения заболеваемости COVID-19 в январе
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«В принципе, в начале января я бы ожидал снижения заболеваемости. Потому что это выходные, они дают благоприятный эффект. В 2020 году — дали», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, всё зависит от заболеваемости в декабре.

«Сейчас мы видим снижение заболеваемости, особенно в крупных городах. Мы видим по официальной статистике. Это очень здорово», — сказал Скулачёв.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

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