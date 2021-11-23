В России дорабатывают платформу для контроля сроков выдачи тестов на COVID-19

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Роспотребнадзор в настоящее время дорабатывает онлайн-платформу, которая позволит контролировать сроки выдачи результатов тестов на коронавирус.
В России дорабатывают платформу для контроля сроков выдачи тестов на COVID-19
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Наша цифровая платформа позволяет отследить (сроки выдачи результатов тестов). Мы сейчас её дорабатываем, чтобы мы могли в онлайн-формате контролировать эти сроки», — отметила Попова.

По её словам, пока это делается с помощью контрольных мероприятий и горячей линии.

Ранее Попова заявила, что 28 регионов за неделю не выполнили задачу по объёмам тестирования на коронавирус.

В конце октября Попова сообщила, что в России охват тестированием на выявление коронавируса увеличился с июня в 1,7 раза и достиг максимума с начала пандемии. 

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