Попова: 28 регионов за неделю не выполнили задачу по объёмам тестирования на коронавирус
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- РИА Новости
«Уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителей COVID увеличен до 300 исследований на 100 тыс. населения. За последнюю неделю преимущественное количество субъектов России справилось с этой задачей, за исключением 28», — сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России нужно увеличить скорость тестирования на коронавирус.
Согласно данным на 23 ноября, в России в течение суток выявили 33 996 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 400 835 случаев COVID-19.