Попова: 28 регионов за неделю не выполнили задачу по объёмам тестирования на коронавирус

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за последнюю неделю 28 российских регионов не выполнили нормативы по объёму тестирования на коронавирус.
Попова: 28 регионов за неделю не выполнили задачу по объёмам тестирования на коронавирус
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителей COVID увеличен до 300 исследований на 100 тыс. населения. За последнюю неделю преимущественное количество субъектов России справилось с этой задачей, за исключением 28», — сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России нужно увеличить скорость тестирования на коронавирус.

Согласно данным на 23 ноября, в России в течение суток выявили 33 996 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 400 835 случаев COVID-19.

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