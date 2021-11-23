Попова: 28 регионов за неделю не выполнили задачу по объёмам тестирования на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за последнюю неделю 28 российских регионов не выполнили нормативы по объёму тестирования на коронавирус.

«Уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителей COVID увеличен до 300 исследований на 100 тыс. населения. За последнюю неделю преимущественное количество субъектов России справилось с этой задачей, за исключением 28», — сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России нужно увеличить скорость тестирования на коронавирус.

Согласно данным на 23 ноября, в России в течение суток выявили 33 996 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 400 835 случаев COVID-19.