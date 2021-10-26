Попова сообщила о максимальном охвате тестированием на COVID-19 в России с начала пандемии

В России охват тестированием на выявление коронавируса увеличился с июня в 1,7 раза и достиг максимума с начала пандемии. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Важным элементом противоэпидемической работы является тестирование, и по итогам 42-й недели мы зарегистрировали максимальный среднесуточный охват тестами — это 409 на 100 тыс. населения», — цитирует ТАСС Попову.

Как уточнила глава Роспотребнадзора, с июня текущего года число проведённых в России тестов на коронавирус выросло в 1,7 раза.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с пятницы, 29 октября, количество пунктов экспресс-тестирования на коронавирус в Москве увеличится до 50.