Попова сообщила о максимальном охвате тестированием на COVID-19 в России с начала пандемии
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«Важным элементом противоэпидемической работы является тестирование, и по итогам 42-й недели мы зарегистрировали максимальный среднесуточный охват тестами — это 409 на 100 тыс. населения», — цитирует ТАСС Попову.
Как уточнила глава Роспотребнадзора, с июня текущего года число проведённых в России тестов на коронавирус выросло в 1,7 раза.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с пятницы, 29 октября, количество пунктов экспресс-тестирования на коронавирус в Москве увеличится до 50.