В Москве число пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 увеличится до 50
- Reuters
«С пятницы этой недели мы увеличим количество таких центров до 50», — цитирует РИА Новости Собянина.
Он уточнил, что 20 центров экспресс-тестирования на коронавирус будут открыты в транспортно-пересадочных узлах и крупных МФЦ.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в десяти московских школах с 14 октября начнут работу пункты для бесплатного прохождения экспресс-тестов на коронавирус.