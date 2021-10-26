В Москве число пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 увеличится до 50

Количество пунктов экспресс-тестирования на коронавирус в Москве увеличится до 50 с пятницы, 29 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«С пятницы этой недели мы увеличим количество таких центров до 50», — цитирует РИА Новости Собянина.

Он уточнил, что 20 центров экспресс-тестирования на коронавирус будут открыты в транспортно-пересадочных узлах и крупных МФЦ.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в десяти московских школах с 14 октября начнут работу пункты для бесплатного прохождения экспресс-тестов на коронавирус.