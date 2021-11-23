Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве резко падает в течение трёх недель

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.
Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве резко падает в течение трёх недель
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Заболеваемость в Москве в течение последних трёх недель резко падает», — заявил он.

По его словам, «последняя неделя была в этом плане вообще рекордная — снизилась заболеваемость на 30%».

Мэр отметил, что «от пиковых значений последней волны снизилась заболеваемость и госпитализация в два раза ровно».

«И самое главное, не только абсолютное значение, но и динамика. Динамика очень хорошая. Это говорит о том, что мы вовремя и правильно меры эти приняли», — сообщил Собянин.

При этом «гарантировать, что будет или не будет следующая волна, никто не возьмётся», отметил мэр.

«Тем не менее мы добились эффекта, когда можно спокойно работать и разгрузить здравоохранение, ковидные больницы, поликлиники и так далее. Это тоже очень важно», — добавил мэр.

Согласно данным на 23 ноября, в России в течение суток выявили 33 996 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 400 835 случаев COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить