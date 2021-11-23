Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве резко падает в течение трёх недель
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«Заболеваемость в Москве в течение последних трёх недель резко падает», — заявил он.
По его словам, «последняя неделя была в этом плане вообще рекордная — снизилась заболеваемость на 30%».
Мэр отметил, что «от пиковых значений последней волны снизилась заболеваемость и госпитализация в два раза ровно».
«И самое главное, не только абсолютное значение, но и динамика. Динамика очень хорошая. Это говорит о том, что мы вовремя и правильно меры эти приняли», — сообщил Собянин.
При этом «гарантировать, что будет или не будет следующая волна, никто не возьмётся», отметил мэр.
«Тем не менее мы добились эффекта, когда можно спокойно работать и разгрузить здравоохранение, ковидные больницы, поликлиники и так далее. Это тоже очень важно», — добавил мэр.
Согласно данным на 23 ноября, в России в течение суток выявили 33 996 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 400 835 случаев COVID-19.
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