Путин поручил подготовить предложения по награждению сборной WorldSkills

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о награждении госнаградами членов национальной сборной WorldSkills.

«Представить предложения о награждении государственными наградами членов национальной сборной Российской Федерации по профессиональному мастерству — победителей и призёров европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Граце», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также поручено представить предложения о награждении тренеров членов сборной и иных лиц, внёсших вклад в подготовку сборной к чемпионату.

Ранее стало известно, что восьмиклассник из Москвы, слушатель детского технопарка «На Зорге» Даниил Конахин занял второе место на национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech.