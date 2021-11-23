Суд в Казани арестовал пассажира, напавшего на кондуктора за просьбу предъявить QR-код

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В Казани суд оштрафовал на 2 тыс. рублей и арестовал на пять суток пассажира, который брызнул в глаза кондуктору из перцового баллончика в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации.
Суд в Казани арестовал пассажира, напавшего на кондуктора за просьбу предъявить QR-код
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Решением мирового суда мужчина подвергнут административному аресту на пять суток, также ему назначен административный штраф 2 тыс. рублей», — говорится в сообщении МВД по Татарстану.

22 ноября стало известно, что пассажир автобуса в Казани ударил кондуктора и брызнул ему в глаза из перцового баллончика в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации.

В Татарстане с 22 ноября при проезде на любом виде общественного транспорта лицам старше 18 лет необходимо предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесённом за последние шесть месяцев заболевании.

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