В Казани пассажир брызнул в кондуктора из перцового баллончика из-за просьбы предъявить QR-код

Пассажир автобуса в Казани ударил кондуктора и брызнул ему в глаза из перцового баллончика в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на председателя АТП Татарстана Сергея Темлякова.

Подробности инцидента выясняются.

За утро 22 ноября в Татарстане более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта.

В Татарстане с 22 ноября при проезде на любом виде общественного транспорта лицам старше 18 лет необходимо предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесённом за последние шесть месяцев заболевании.