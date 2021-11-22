В Татарстане более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта

В Татарстане утром 22 ноября высадили из транспорта более 500 человек, у которых не было QR-кодов. Об этом сообщило МУП «Метроэлектротранс» в своём Telegram-канале.

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