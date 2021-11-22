В Татарстане более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта
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Утром 22 ноября в Татарстане началась проверка QR-кодов.
«На 07:30 мск кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава в Казани более 500 человек», — отмечается в сообщении.
«Метроэлектротранс» призвал пассажиров с пониманием отнестись к новым ограничениям.
Ранее сообщалось, что в Татарстане с 22 ноября при проезде в любом общественном транспорте лицам старше 18 лет необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесённом за последние шесть месяцев заболевании.