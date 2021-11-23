Новые протоколы в отношении Twitter и Google поступили в суд Москвы

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Мировой суд в Москве рассмотрит новые протоколы о неудалении запрещённого контента в отношении Google и Twitter.
Новые протоколы в отношении Twitter и Google поступили в суд Москвы
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«В суд поступило по три административных протокола по ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 (неудаление владельцем в сети интернет информации, если обязанность по её удалению предусмотрена законодательством России) в отношении Google и два административных протокола за аналогичное правонарушение в отношении Twitter», — приводит сообщение суда ТАСС.

Ранее сообщалось, что мировой суд рассмотрит новые протоколы о неудалении запрещённого контента в отношении Google и Telegram.

1 ноября в Роскомнадзоре сообщали, что с начала текущего года в России Facebook, Twitter, Telegram, TikTok и Google оштрафованы за неудаление запрещённой информации на 180 млн рублей.

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