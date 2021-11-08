Суд в Москве рассмотрит новые протоколы в отношении Google и Telegram

Мировой суд рассмотрит новые протоколы о неудалении запрещённого контента в отношении Google и Telegram.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на Таганский суд Москвы.

По данным суда, 2 ноября протоколы по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России поступили в судебный участок мирового судьи №422 Таганского района.

Google и Telegram может грозить наказание в виде штрафа в размере от 800 тыс. рублей до 4 млн рублей.

Суд рассмотрит протокол в отношении Telegram 18 ноября. По протоколу в отношении Google заседание пока не назначено.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что с начала текущего года в России Facebook, Twitter, Telegram, TikTok и Google оштрафованы за неудаление запрещённой информации на 180 млн рублей.