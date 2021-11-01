Роскомнадзор рассказал о полученных соцсетями штрафах в 2021 году

С начала текущего года в России Facebook, Twitter, Telegram, TikTok и Google оштрафованы за неудаление запрещённой информации на 180 млн рублей. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

«Российскими судами привлечены к административной ответственности… Facebook оштрафован на сумму 70 млн рублей, Twitter — на 38,4 млн рублей, Telegram — на 35 млн рублей, Google – на 32,5 млн рублей; TikTok — на 4,1 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, «Одноклассники» и «ВКонтакте» за аналогичные правонарушения оштрафованы на 4 и 3 млн рублей соответственно.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор примет решение о снятии ограничения скорости работы Twitter после удаления соцсетью всего запрещённого контента.