В Роскомнадзоре назвали условие для отмены замедления работы Twitter

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Роскомнадзор примет решение о снятии ограничения скорости работы Twitter после удаления соцсетью всего запрещённого контента. Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
В Роскомнадзоре назвали условие для отмены замедления работы Twitter
  • Reuters

Он отметил, что Twitter пока остался на прежнем показателе — не удалено 9% запрещённого контента.

«Мы ждём того, что Twitter всё-таки до конца исполнит требование российского закона, и тогда мы примем соответствующее решение — мы готовы снять ограничения (трафика), если они полностью исполнят российское законодательство», — цитирует его Интерфакс.

Ранее в Роскомнадзоре отмечали, что ведомство готово применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещённого контента.

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