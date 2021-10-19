В Роскомнадзоре назвали условие для отмены замедления работы Twitter

Роскомнадзор примет решение о снятии ограничения скорости работы Twitter после удаления соцсетью всего запрещённого контента. Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Он отметил, что Twitter пока остался на прежнем показателе — не удалено 9% запрещённого контента.

«Мы ждём того, что Twitter всё-таки до конца исполнит требование российского закона, и тогда мы примем соответствующее решение — мы готовы снять ограничения (трафика), если они полностью исполнят российское законодательство», — цитирует его Интерфакс.

Ранее в Роскомнадзоре отмечали, что ведомство готово применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещённого контента.