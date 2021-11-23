В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет
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- РИА Новости
В постановлении главного санитарного врача по области говорится, что указанной категории необходимо будет привиться первым компонентом вакцины от COVID-19 до 17 декабря, а вторым компонентом — до 7 января.
Ранее сообщалось, что общее число заболевших в Нижегородской области достигло 209 264, выздоровевших — 181 433.
Также стало известно, что в Псковской области ввели обязательную вакцинацию для студентов.
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.