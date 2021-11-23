В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет

В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для граждан старше 60 лет. Об этом информирует региональное управление Роспотребнадзора.

В постановлении главного санитарного врача по области говорится, что указанной категории необходимо будет привиться первым компонентом вакцины от COVID-19 до 17 декабря, а вторым компонентом — до 7 января.

Ранее сообщалось, что общее число заболевших в Нижегородской области достигло 209 264, выздоровевших — 181 433.

Также стало известно, что в Псковской области ввели обязательную вакцинацию для студентов.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.