В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для студентов

Власти Псковской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса совершеннолетних студентов вузов и колледжей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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РИА Новости

«В Псковской области, учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, вводится обязательная вакцинация совершеннолетних студентов вузов и учащихся профессиональных образовательных организаций», — отмечается в сообщении. Как уточняется, соответствующее постановление принято региональным управлением Роспотребнадзора. В сентябре сообщалось, что вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли около 45% сотрудников российских университетов и 12% студентов.