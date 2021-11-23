В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для студентов
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- РИА Новости
«В Псковской области, учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, вводится обязательная вакцинация совершеннолетних студентов вузов и учащихся профессиональных образовательных организаций», — отмечается в сообщении.
Как уточняется, соответствующее постановление принято региональным управлением Роспотребнадзора.
В сентябре сообщалось, что вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли около 45% сотрудников российских университетов и 12% студентов.