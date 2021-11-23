Путин 24 ноября обсудит с правительством уровень зарплат бюджетников

Российский лидер Владимир Путин 24 ноября проведёт совещание с правительством России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«24 ноября Путин проведёт очередное совещание с членами правительства России», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «основная тема встречи — обеспечение установленного указами президента уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы».

Ранее стало известно, что Путин предложил с 2022 года увеличить прожиточный минимум в стране. По словам Путина, его стоит поднять до 12 654 рублей.

Вместе с этим президент России высказался в пользу увеличения минимального размера оплаты труда. Он предложил поднять его до 13 890 рублей.