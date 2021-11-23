В Руспродсоюзе рассказали о снижении цен на апельсины и мандарины в Москве

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Представитель Руспродсоюза Ирина Нагайцева рассказала, что на текущей неделе фиксируется снижение цен на апельсины и мандарины в столице.
В Руспродсоюзе рассказали о снижении цен на апельсины и мандарины в Москве
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«Причина снижения цен на апельсины — увеличение предложения из Ирана. Основное предложение апельсинов поступает из Турции, ЮАР и Ирана», — сказала эксперт в беседе с «Москвой 24».

Торговля апельсинами ведётся в диапазоне 60—129 рублей за 1 кг, мандаринов — 65—124 рубля.

Если на рынке не будет катаклизмов, то эти цены сохранятся и в декабре, ближе к Новому году, сказала эксперт.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН выразил мнение, что россияне импульсивным спросом на продукты сами могут спровоцировать повышение цен до Нового года.

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