СК России возбудил 60 уголовных дел за фейки о коронавирусе

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Следственный комитет России возбудил 60 уголовных дел за фейки о мерах по борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.
СК России возбудил 60 уголовных дел за фейки о коронавирусе
  • © СК РФ

«Мы сегодня работаем в условиях эпидемиологии. И здесь тоже есть проблемы. Вот мы 60 уголовных дел возбудили по фейковым сообщениям в отношении мер против ковида», — приводит РИА Новости слова Бастрыкина на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

Согласно статистике СК, расследования завершены по 34 делам из 60.

В октябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) назвал фейком и вопиющей ложью статью британского таблоида The Sun о «краже Россией формулы вакцины» от коронавируса у AstraZeneca.

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