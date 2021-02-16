В Госдуме оценили необходимость блокировки фейков о вакцинах

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Айрат Фаррахов направил запрос руководителю Роскомнадзора Андрею Липатову о возможности блокировки фейков про вакцины.
В Госдуме оценили необходимость блокировки фейков о вакцинах
  • © Любимов Андрей
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«В последнее время в социальных сетях распространяется большое количество информации о вреде прививок, которая не является объективной и подрывает доверие граждан к вакцинации», — заявил Фаррахов в письме.

По его словам, он направил запрос о том, достаточно ли существующего правоприменения, чтобы соцсети могли блокировать фейковые данные о вакцинации.

«Если Роскомнадзор посчитает, что на самом деле есть необходимость уточнить этот момент в законе, то мы незамедлительно подготовим такую поправку», — подчеркнул депутат.

В январе, как сообщала газета «Известия», в Роскачестве заявили, что приобретать вакцины от коронавируса через интернет опасно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить