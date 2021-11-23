Путин направил соболезнования президенту Северной Македонии в связи с ДТП в Болгарии

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Российский лидер Владимир Путин направил соболезнования президенту Северной Македонии Стево Пендаровски в связи с гибелью граждан этой страны в аварии с туристическим автобусом в Болгарии.
Путин направил соболезнования президенту Северной Македонии в связи с ДТП в Болгарии
  • AP

Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан вашей страны, в том числе детей и подростков, в результате дорожно-транспортного происшествия в Болгарии», — говорится в тексте телеграммы.

Путин попросил «передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Ранее президент Северной Македонии Стево Пендаровски заявил, что в стране пройдут дни траура в связи с аварией автобуса с македонскими номерами в Болгарии, в результате которой погибли 46 человек.

До этого стало известно, что следственные органы Болгарии в качестве основных версий причины аварии с автобусом из Северной Македонии рассматривают техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку.

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